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Номер извещения
ГП105594
Уникальный номер закупки
2504/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Поставка фундаментных болтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1937
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
i.kirillina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирилина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фундаментных болтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 15:30 GMT +318.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтовМосква
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 18:0024.05.2021 18:0024.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105594Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фундаментных болтов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
25.94
25.94
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 128
Кол-во: 104
Кол-во: 12
Кол-во: 124
Кол-во: 50
Кол-во: 96
Кол-во: 36
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 337
Кол-во: 72
Кол-во: 12
Кол-во: 48
Кол-во: 96
Кол-во: 3
Кол-во: 96
Кол-во: 48
Кол-во: 80
Кол-во: 4
Кол-во: 260
Кол-во: 2616
Кол-во: 202
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 16
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