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    Главная / Торги / Поставка фундаментных болтов

    Поставка фундаментных болтов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105594

    Уникальный номер закупки

    2504/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2504/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Поставка фундаментных болтов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_р__3_.xlsx

    Извещение_запроса_цен__2504_СТГ_ТПС.docx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    ТЗ___005_.pdf

    ГП105594_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1937

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    i.kirillina@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирилина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фундаментных болтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 15:30 GMT +318.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтовМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 18:0024.05.2021 18:0024.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105594Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтовМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 18:0024.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105594Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фундаментных болтов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1005157/name/611258c4924ed5.23840246

    10.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 2.2.М56х1800 09Г2С-6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Болт 2.2.М56х1900 09Г2С-6"

    Кол-во: 128

    "Позиция 3"

    "Болт 2.1.М48х1700 09Г2С-6"

    Кол-во: 104

    "Позиция 4"

    "Болт 1.1.М24х1120 09Г2С-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Болт 1.1.М36х1500 09Г2С-6"

    Кол-во: 124

    "Позиция 6"

    "Болт 1.1М24х900 09Г2С-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Болт 1.2.М36х1120 09Г2С-6"

    Кол-во: 96

    "Позиция 8"

    "Болт 1.2.М20х900.09Г2С-6"

    Кол-во: 36

    "Позиция 9"

    "Болт 1.2.М30х900.09Г2С-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Болт 1.2.М36х1000.09Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Болт 5.М16х300.09Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Болт 1.1.М48х1400.09Г2С-6"

    Кол-во: 337

    "Позиция 13"

    "Болт 1.1.М24х710.09Г2С-6"

    Кол-во: 72

    "Позиция 14"

    "Болт 2.1 МЗ6х900 09Г2С-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Болт 2.1 МЗ0х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 16"

    "Болт 2.1 МЗ6х1250 09Г2С-6"

    Кол-во: 96

    "Позиция 17"

    "Болт 1.1 М24х1000 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Болт 1.1.М36х1250.09Г2С-6"

    Кол-во: 96

    "Позиция 19"

    "Болт 1.1.М42х1320.09Г2С-6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 20"

    "Болт 1.1.М42х1400.09Г2С-6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 21"

    "Болт 1.1.М16х550. 09Г2С по"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Болт 1.1.М20х710 09Г2С-6"

    Кол-во: 260

    "Позиция 23"

    "Болт 11.М24х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 2616

    "Позиция 24"

    "Болт 1.1.М30х1000 09Г2С-6"

    Кол-во: 202

    "Позиция 25"

    "Болт 1.1М20х600 09-Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Болт 1.1М24х1120.09Г2С-6"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Болт 2.1М24х500"

    Кол-во: 16

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