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    Главная / Торги / Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027

    Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2021 21:0015.06.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105288Дата и время окончания срока приема заявок Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027 Марка модель автомобиля Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Гос. рег. Номер C922TH 86 Год выпуска 2008 VIN Х4К52702680000031 Двигатель, марка, № BF6M1013FC, 10737668 Пробег, км 236845 Мощность двигателя, л.с. (кВт) 286(210.4)г. Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Сургутский район, Сургутский ЗСК

    Номер извещения

    ГП105288

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА

    Предмет договора

    Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027 Марка модель автомобиля Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Гос. рег. Номер C922TH 86 Год выпуска 2008 VIN Х4К52702680000031 Двигатель, марка, № BF6M1013FC, 10737668 Пробег, км 236845 Мощность двигателя, л.с. (кВт) 286(210.4)

    Начальная цена

    324000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-05-2021 12:02 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.06.2021 18:00

    Дата и время проведения

    17.06.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП105288_first_parts_protocol.pdf

    is_volgabus_610030001027_may.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027 Марка модель автомобиля Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Гос. рег. Номер C922TH 86 Год выпуска 2008 VIN Х4К52702680000031 Двигатель, марка, № BF6M1013FC, 10737668 Пробег, км 236845 Мощность двигателя, л.с. (кВт) 286(210.4)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА

    Юридический адрес

    628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -

    Контактный телефон

    +7 3462 95-46-36

    Адрес электронной почты

    KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорощук Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Дорощук Андрей Борисович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3462 95-46-36

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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