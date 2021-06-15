www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Сургутский район, Сургутский ЗСК
Номер извещения
ГП105288
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Предмет договора
Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027 Марка модель автомобиля Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Гос. рег. Номер C922TH 86 Год выпуска 2008 VIN Х4К52702680000031 Двигатель, марка, № BF6M1013FC, 10737668 Пробег, км 236845 Мощность двигателя, л.с. (кВт) 286(210.4)
Начальная цена
324000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-05-2021 12:02 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2021 18:00
Дата и время проведения
17.06.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001027 Марка модель автомобиля Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Гос. рег. Номер C922TH 86 Год выпуска 2008 VIN Х4К52702680000031 Двигатель, марка, № BF6M1013FC, 10737668 Пробег, км 236845 Мощность двигателя, л.с. (кВт) 286(210.4)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Юридический адрес
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Контактный телефон
+7 3462 95-46-36
Адрес электронной почты
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорощук Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Дорощук Андрей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3462 95-46-36
Адрес местонахождения продавца/инициатора
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.