www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110262083
Уникальный номер закупки
1/0017/АД2021/06052021
Наименование закупки
Выполнение работ по нарезке резьбовых соединений на патрубки НКТ 89
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.05.2021 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
Контактный телефон
+7 34949 1-20-38 доб. 455
Факс
--
Адрес электронной почты
r.r.razyapov@achimdevelopment.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разяпов Роман Радикович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по нарезке резьбовых соединений на патрубки НКТ 89
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по нарезке резьбовых соединений на патрубки НКТ 89
Начальная цена
84 822 244,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ДКО
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДКОРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
24.20
24.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.