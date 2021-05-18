Требования, предъявляемые к Участнику

Направляя свою заявку, потенциальный покупатель соглашается с тем, что в случае признания его победителем конкурентных процедур им будет подписан договор и спецификация, в редакции Продавца, в течение 3 рабочих дней с момента публикации протокола подведения итогов на ЭТП ГПБ или получения уведомления