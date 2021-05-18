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Наименование процедуры
Определение организации по приемке (приобретению) металлолома с территории ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Садовая, 65
Номер извещения
ГП105290
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
Предмет договора
Определение организации по приемке (приобретению) металлолома с территории ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-05-2021 12:07 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
металлолом в виде отрезков труб бывших в употреблении, диаметром 375 мм и 325 мм
Форма собственности имущества
Муниципальная (региональная)
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
Юридический адрес
352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,
Контактный телефон
+7 86137 3-32-81
Адрес электронной почты
zakupki44223@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовский Игорь Михайлович
Место рассмотрения предложений
Армавир
Контактное лицо продавца/инициатора
Березовский Игорь Михайлович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oks_vodokanal@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 86137 7-75-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем признаётся участник аукциона, предложивший максимальную цену за весь объём товара.
Требования, предъявляемые к Участнику
Направляя свою заявку, потенциальный покупатель соглашается с тем, что в случае признания его победителем конкурентных процедур им будет подписан договор и спецификация, в редакции Продавца, в течение 3 рабочих дней с момента публикации протокола подведения итогов на ЭТП ГПБ или получения уведомления
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
предоставляется доступ
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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