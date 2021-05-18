Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оргтехники (группа П, з/ч к вычислительной технике - ПВ, оборудование связи и сотовой связи - ПД) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году. (№ВК-ТС-И-112-21)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110262180 Уникальный номер закупки ВК-ТС-И-112-21 Номер закупки ВК-ТС-И-112-21 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оргтехники (группа П, з/ч к вычислительной технике - ПВ, оборудование связи и сотовой связи - ПД) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году. (№ВК-ТС-И-112-21) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры Конкурсная_документация_ВК_ТС_И_112_21.7z

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