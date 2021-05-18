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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оргтехники (группа П, з/ч к вычислительной технике - ПВ, оборудование связи и сотовой связи - ПД) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году. (№ВК-ТС-И-112-21)

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оргтехники (группа П, з/ч к вычислительной технике - ПВ, оборудование связи и сотовой связи - ПД) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году. (№ВК-ТС-И-112-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262180Дата и время окончания срока приема заявок ОргтехникаПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262180

    Уникальный номер закупки

    ВК-ТС-И-112-21

    Номер закупки

    ВК-ТС-И-112-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оргтехники (группа П, з/ч к вычислительной технике - ПВ, оборудование связи и сотовой связи - ПД) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году. (№ВК-ТС-И-112-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_ВК_ТС_И_112_21.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-34

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.shvetsova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Швецова Алена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оргтехника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262180Подведение итогов не позднее ОргтехникаПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оргтехника

    Начальная цена

    750 140,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жесткий диск 1 ТБ Seagate SkyHawk [ST1000VX005]"

    Кол-во: 14.0000

    "Позиция 2"

    "Флеш диск 8Gb"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 3"

    "Накопитель твердотельный SSD 240-250 Gb 2.5""

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 4"

    "Блок розеток 19" 1U 8 шт., 10A 250V"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 5"

    "Маршрутизатор Microtik RB2011iLS-IN"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 6"

    "Маршрутизатор 4G IRZ RL21,патч-корд, антенна LTE(SMA), блок питания 12В*/1000мА (MicroFit)"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 7"

    "Смартфон BlackView BV9000 64Gb"

    Кол-во: 25.0000

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