Открытый конкурс № 45 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений здания КНС-7 Центрального района, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110262046 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс № 45 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений здания КНС-7 Центрального района, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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