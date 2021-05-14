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    Главная / Торги / Изготовление листовых металлических заготовок №06052021/1

    Изготовление листовых металлических заготовок №06052021/1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105285Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление листовых металлических заготовок №06052021/1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.05.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105285_second_parts_protocol.pdf

    Извещение___06052021_1_от_06.05.2021___ЭТП_ГПБ_изготовление_листовых_заготовок.doc

    Приложение__1__06052021_1_от_06.05.2021.xlsx

    Запрос_документов.doc

    Приложение__2_Договор__2_.doc

    Спецификация.JPG

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 921 746-38-15

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Denis.Trifonov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Трифонов Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105285Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 09:0014.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105285Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 12:0015.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105285Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 60 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    25.62

    Обработка металлических изделий механическая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960747/name/60d03150b8fb66.19216978

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМ-881.0102-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "СМ-881.0102-102"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "СМ-881.0102-103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "СМ-881.0102-130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "СМ-881.0102-131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "СМ-881.0102-140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "СМ-881.0102-141"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "СМ-881.0102-145"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "СМ-881.0102-146"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "СМ-881.0102-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "СМ-881.0102-151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "СМ-881.0102-160"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "СМ-881.0102-161"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "СМ-881.0102-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "СМ-881.0102-260"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "СМ-881.0102-261"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "СМ-881.0102-280"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "СМ-881.0102-281"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "СМ-881.0102-300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "СМ-881.0102-301"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "СМ-881.0102-340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "СМ-881.0102-341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "СМ-881.0102-360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "СМ-881.0102-361"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "СМ-881.0102-401"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "СМ-881.0102-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "СМ-881.0102-51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "СМ-881.0102-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "СМ-881.0102-81"

    Кол-во: 2

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