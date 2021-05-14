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Номер извещения
ГП105285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление листовых металлических заготовок №06052021/1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.05.2021 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 921 746-38-15
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Denis.Trifonov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Трифонов Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105285Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 09:0014.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105285Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.202115.06.2021 12:0015.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105285Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предоставление услуг по вырезке из давальческого листового металла проката в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Заказчика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
25.62.20.000
25.62
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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