Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы полимерной для водоснабжения для ООО «Амурские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1201

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110262028 Уникальный номер закупки Номер закупки РКСМ-1201 Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы полимерной для водоснабжения для ООО «Амурские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1201 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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