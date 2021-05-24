Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока

    Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96БратскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105283

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    2

    Наименование закупки

    Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЛ_Трансформатор_и_выключатель.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИТРИВЕР РУС
    Все закупки и тендеры БИТРИВЕР РУС

    Юридический адрес

    12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б

    Почтовый адрес

    12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б

    Контактный телефон

    +7 912 222-02-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kai@bitriver.farm

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлячков Юрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 15:00 GMT +324.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 15:0024.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105283Дата и время вскрытия заявок Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105283Подведение итогов не позднее Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105283Подведение итогов не позднее Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поселок МухоршибирьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% аванс, 70% в течение 30 дней с момента поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БИТРИВЕР РУС
    Все закупки и тендеры БИТРИВЕР РУС

    Адрес местонахождения

    12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "– Элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056236
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    589825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    273 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013376
    918/ТЭР - Оборудование для нужд Обособленного подразделения для нужд ООО "ТЭР" (0.152.МИ.2022)
    918/ТЭР - Оборудование для нужд Обособленного подразделения для нужд ООО "ТЭР" (0.152.МИ.2022)
    589935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    419 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237163
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 40: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2307, инв. № 00-00005122.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    6 172 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:13
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237161
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 39: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2306, инв. № 00-00005121.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 387 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:09
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237159
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 38: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2305, инв. № 00-00005128.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:06
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237156
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 37: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2304, инв. № 00-00005127.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:04
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237154
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 36: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2303, инв. № 00-00005124.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:01
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237152
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 35: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2302, инв. № 00-00005123.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593478
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить