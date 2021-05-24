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Номер извещения
ГП105283
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б
Почтовый адрес
12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б
Контактный телефон
+7 912 222-02-71
Факс
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Адрес электронной почты
kai@bitriver.farm
Ф.И.О. контактного лица
Котлячков Юрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Братск
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Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 15:00 GMT +324.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 15:0024.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105283Дата и время вскрытия заявок Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105283Подведение итогов не позднее Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105283Подведение итогов не позднее Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96Братск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка элегазового бакового выключателя 220 кВ со встроенными трансформаторами тока, соответствие выключателей элегазовых баковых ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 1516.3-96
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поселок МухоршибирьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БИТРИВЕР РУС
Все закупки и тендеры БИТРИВЕР РУС
Адрес местонахождения
12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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