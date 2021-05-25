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Номер извещения
32110262369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытые конкурентные переговоры в электронной форме
Дата публикации
06.05.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение 3, офис 506
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение 3, офис 506
Контактный телефон
+7 495 980-59-00 доб. 1530
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Khatuntsev@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Павел Александрович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 16:00 GMT +325.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262369Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский район
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110262369Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский район
Подведение итогов не позднее
16.07.2021 17:0016.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262369Подведение итогов не позднее На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"
Начальная цена
7 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
78.10
78.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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