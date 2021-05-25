на право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110262369 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс" Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытые конкурентные переговоры в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС

Все закупки и тендеры ПАО Т ПЛЮС Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение 3, офис 506 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение 3, офис 506 Контактный телефон +7 495 980-59-00 доб. 1530 Факс -- Адрес электронной почты Pavel.Khatuntsev@tplusgroup.ru Ф.И.О. контактного лица Хатунцев Павел Александрович Место рассмотрения предложений Красногорский район Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru