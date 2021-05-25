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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"

    на право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262369Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110262369

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые конкурентные переговоры в электронной форме

    Дата публикации

    06.05.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Извещение_о_внесении_изменений_и_продлении_срока_публ.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений_и_продлении_срока_публ.pdf

    Документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС
    Все закупки и тендеры ПАО Т ПЛЮС

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение 3, офис 506

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение 3, офис 506

    Контактный телефон

    +7 495 980-59-00 доб. 1530

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Khatuntsev@tplusgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хатунцев Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 16:00 GMT +325.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262369Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110262369Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский район

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2021 17:0016.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262369Подведение итогов не позднее На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262369Подведение итогов не позднее На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на оказание услуг кадровых агентств по поиску и подбору персонала для нужд ПАО "Т Плюс"

    Начальная цена

    7 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    78.10

    Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству

    Классификатор ОКВЭД2

    78.1

    Деятельность агентств по подбору персонала

    Документация лота

    Документация.7z

    07.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентств по подбору персонала на позиции специалистов "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность агентств по подбору персонала на позиции руководителей и узкопрофильных специалистов "

    Кол-во: 1.00000

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