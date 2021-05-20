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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110261945

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.05.2021 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГВК_58.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-22

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    dlunin@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лунин Денис Львович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПенза

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110261945Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПенза

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 23:5902.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261945Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году

    Начальная цена

    2 982 170,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во:

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