Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110261945 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки металлопроката для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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