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Номер извещения
ГП105282
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Поставка силового трансформатора ТРДН -125000/220/10/10 УХЛ1 мощностью 125 МВА ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 14209-85;
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б
Почтовый адрес
12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б
Контактный телефон
+7 912 222-02-71
Факс
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Адрес электронной почты
kai@bitriver.farm
Ф.И.О. контактного лица
Котлячков Юрий Не
Место рассмотрения предложений
Братск
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Поставка силового трансформатора ТРДН -125000/220/10/10 УХЛ1 мощностью 125 МВА. Электротехническое оборудование (далее ЭТО) должно соответствовать следующим документам: – соответствие силовых трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 14209-85;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 15:00 GMT +324.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового трансформатора ТРДН -125000/220/10/10 УХЛ1 мощностью 125 МВА. Электротехническое оборудование (далее ЭТО) должно соответствовать следующим документам: – соответствие силовых трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 14209-85; Братск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 15:0024.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105282Дата и время вскрытия заявок Поставка силового трансформатора ТРДН -125000/220/10/10 УХЛ1 мощностью 125 МВА. Электротехническое оборудование (далее ЭТО) должно соответствовать следующим документам: – соответствие силовых трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 14209-85; Братск
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105282Подведение итогов не позднее Поставка силового трансформатора ТРДН -125000/220/10/10 УХЛ1 мощностью 125 МВА. Электротехническое оборудование (далее ЭТО) должно соответствовать следующим документам: – соответствие силовых трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 14209-85; Братск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105282Подведение итогов не позднее Поставка силового трансформатора ТРДН -125000/220/10/10 УХЛ1 мощностью 125 МВА. Электротехническое оборудование (далее ЭТО) должно соответствовать следующим документам: – соответствие силовых трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 14209-85; Братск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силового трансформатора ТРДН -125000/220/10/10 УХЛ1 мощностью 125 МВА. Электротехническое оборудование (далее ЭТО) должно соответствовать следующим документам: – соответствие силовых трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 14209-85;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поселок МухоршибирьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БИТРИВЕР РУС
Все закупки и тендеры БИТРИВЕР РУС
Адрес местонахождения
12456733, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, ДОМ 11Б
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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