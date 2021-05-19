Открытый конкурс № 43 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. Тольятти, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110261909 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс № 43 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. Тольятти, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Документация процедуры ЗД.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты juravleva_nn@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Журавлева Наталья Николаевна Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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