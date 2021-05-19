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    Главная / Торги / Открытый конкурс № 43 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. Тольятти, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс № 43 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. Тольятти, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261909Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. ТольяттиТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110261909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс № 43 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. Тольятти, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 10:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    juravleva_nn@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. Тольятти

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 11:3025.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261909Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. ТольяттиТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК по адресу: б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г. Тольятти

    Начальная цена

    1 366 930,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
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