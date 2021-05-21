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Номер извещения
ГП105280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11967
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Vikulova@arcticspg3.ru
Ф.И.О. контактного лица
Викулова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 16:00 GMT +321.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105280Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 09:0030.09.2021 09:0030.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105280Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 09:0030.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105280Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
43.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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