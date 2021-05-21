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    Главная / Торги / Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении

    Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АСПГ_0092

    Наименование закупки

    Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_Договора___приложения_11.06.2021_г.rar

    Приложения_к_Проекту_Договора.rar

    Поясения_к_Запросу_от_15.06.21.docx

    Инструкция_АСПГ1_0092_Отсыпка_Геофиз_ОПП.doc

    Изменения_в_Документацию_от_24.05.21.rar

    Поясения_к_Запросу_от_27.05.21.docx

    Приложения_к_Инструкции.rar

    3._РВ_поставки_МТР_для_новых_торгов_Отсыпка_изм.2_27.05.2021.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11967

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Vikulova@arcticspg3.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Викулова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 16:00 GMT +321.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105280Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 09:0030.09.2021 09:0030.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105280Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 09:0030.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105280Подведение итогов не позднее Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторожденииг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с проектом Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Классификатор ОКПД2

    43.12

    Работы по подготовке строительной площадки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по отсыпке площадочных объектов и устройству автомобильных дорог, разработка карьера, устройству и содержанию зимних проездов на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении"

    Кол-во: 1

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