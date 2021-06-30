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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Изделие закладное М5-5 по серии 3.400.2-14.93.1-7, сталь С345 ГОСТ19903-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016" Кол-во: 60

"Позиция 2" "Изделие закладное М5-5 Серия 3.400.2-14.93.1-7 сталь С345-3, арматрура А500С, выполнить без отверстий" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Изделие закладное М9-3 по серии 3.400.2-14.93.1-19, сталь С345 ГОСТ19903-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016" Кол-во: 12

"Позиция 4" "Изделие закладное М9-3 сер.3.400.2-14.93.I-19, сталь С255 ГОСТ27772-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Изделие закладное М9-3 Серия 3.400.2-14.93.1-19 сталь С345-3, арматрура А500С" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Изделие закладное МН 162-3 по серии 1.400-15.В.1.180-17, сталь С345 ГОСТ19903-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016" Кол-во: 0.086

"Позиция 7" "М/к балки ББ1-1615 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 16Б1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.034

"Позиция 8" "М/К балки ББ1-1615 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL5015 в составе: двутавр 160Б1 ГОСТ Р 57837-2017 L1,5м; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь C345-3 ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 1

"Позиция 9" "М/к балки БЭ_6_16-1614 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.116

"Позиция 10" "М/к балки БЭ_6_16-1625 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.09

"Позиция 11" "М/к балки БЭ_6_16-1643 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.284

"Позиция 12" "М/к балки БЭ_6_16-1647 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.154

"Позиция 13" "М/к балки БЭ_6_16-1653 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.171

"Позиция 14" "М/к балки БЭ_6_16-1656 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.18

"Позиция 15" "М/к балки БЭ_6_16-1670 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.22

"Позиция 16" "М/к балки БЭ_8_14-1826 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.093

"Позиция 17" "М/к балки БЭ_8_14-1833 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.113

"Позиция 18" "М/к балки БЭ_8_14-1841 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.136

"Позиция 19" "М/к балки БЭ_8_14-1850 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.162

"Позиция 20" "М/к балки БЭ_8_14-1855 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.177

"Позиция 21" "М/к балки БЭ_8_14-1858 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.186

"Позиция 22" "М/к балки БЭ_8_16-2425 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.134

"Позиция 23" "М/к балки БЭ_8_16-2443 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.435

"Позиция 24" "М/к балки БЭ_8_16-2447 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.236

"Позиция 25" "М/к балки БЭ_8_16-2450 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.25

"Позиция 26" "М/к балки БЭ_8_16-2453 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.528

"Позиция 27" "М/к балки БЭ_8_16-2454 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.538

"Позиция 28" "М/к балки БЭ_8_16-2456 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.278

"Позиция 29" "М/к балки БЭ_8_16-2470 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.343

"Позиция 30" "М/к балок козырька Кз1 поз. 1 и 2 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 15. В составе: Швеллер 14У L=2000 и L=390 (42шт крестовин) ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL5015" Кол-во: 1.235

"Позиция 31" "М/к калитки по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 10. В составе: Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93, лист 4 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015, профлист С18-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016 (покрытый полиэфирной эмалью по полиэфирной грунтовке), прочие м/к покрыть двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL7004" Кол-во: 0.035

"Позиция 32" "М/к колонны К_6_16-1617 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 10 и лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.221

"Позиция 33" "М/К колонны К_6_16-1637 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL7004 в составе : профиль 160х160х6 ГОСТ30245-2003 L3,7м; лист 10 ГОСТ19903-2015; лист 8 ГОСТ19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь С345-3 ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 1

"Позиция 34" "М/к колонны К_8_18-1829 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: профиль 180х180х8 ГОСТ 30245-2003; лист 10 и лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.3

"Позиция 35" "М/к колонны К_8_18-1837 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: профиль 180х180х8 ГОСТ 30245-2003; лист 10 и лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 2.09

"Позиция 36" "М/К консоли КН-1406 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL7004 в составе :Швеллер 14У ГОСТ8240-97 L0,6м ; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь С345-3ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 1

"Позиция 37" "М/к подкоса ПК-6_16-1610 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.093

"Позиция 38" "М/к подкоса ПК-7507 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.01

"Позиция 39" "М/К подкоса ПК-7507 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL7004 в составе : уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 L0,7м ; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь С345-3ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 4

"Позиция 40" "М/к подкоса ПК-7508 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.043

"Позиция 41" "М/к траверсы КНШ1-2009 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 20Ш1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.067

"Позиция 42" "М/к траверсы ТБ1-1605 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 16Б1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.077

"Позиция 43" "М/К траверсы ТБ1-1605 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL 7004 в составе:двутавр 16Б1 ГОСТ Р 57837-2017 L0,5м; лист 8 ГОСТ 19903-2015 Материал металлоконструкций - сталь C345-3 ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 3

"Позиция 44" "М/к траверсы ТШ1-2007 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 20Ш1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.074

"Позиция 45" "Сетка арматурная 2С 12А500С/12A500С 235x295 75/75 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 3

"Позиция 46" "Сетка арматурная 2С 12А500С/12A500С 295x295 75/75 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Сетка арматурная 2С 12А500С-200/12A500С-200 205x205 25/25 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Сетка арматурная 2С 12Ас500С/12Aс500С 145х145 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 11

"Позиция 49" "Сетка арматурная 2С 16А500С-200/16A500С-200 295x295 75/75 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Сетка арматурная 2С 18А500С/18A500С 235x295 75/75 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Сетка арматурная 2С 18А500С/18A500С 295x295 75/75 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Сетка арматурная 4С 8А500С-100/8A500С-100 115x115 75/75 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 4

"Позиция 53" "Сетка арматурная 4С 8А500С-100/8A500С-100 85x85 25/25 ГОСТ 23279-2012" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Конек 150х150х2000 ОЦ неокрашенный" Кол-во: 13

"Позиция 55" "Угол наружный 75х75х3000 ОЦ неокрашенный" Кол-во: 4