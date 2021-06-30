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Номер извещения
ГП105576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка металлоконструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.golius@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голиус Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
г Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлоконструкций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2021 13:00 GMT +330.06.2021 13:0030.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105576Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлоконструкцийг Москва
Подведение итогов не позднее
16.07.2021 17:0016.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105576Подведение итогов не позднее поставка металлоконструкцийг Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлоконструкций
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г. Усть Кут, Зверева 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
25.11
25.11
Документация лота
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 0.086
Кол-во: 0.034
Кол-во: 1
Кол-во: 0.116
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.284
Кол-во: 0.154
Кол-во: 0.171
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.22
Кол-во: 0.093
Кол-во: 0.113
Кол-во: 0.136
Кол-во: 0.162
Кол-во: 0.177
Кол-во: 0.186
Кол-во: 0.134
Кол-во: 0.435
Кол-во: 0.236
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.528
Кол-во: 0.538
Кол-во: 0.278
Кол-во: 0.343
Кол-во: 1.235
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.221
Кол-во: 1
Кол-во: 0.3
Кол-во: 2.09
Кол-во: 1
Кол-во: 0.093
Кол-во: 0.01
Кол-во: 4
Кол-во: 0.043
Кол-во: 0.067
Кол-во: 0.077
Кол-во: 3
Кол-во: 0.074
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 0.52
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