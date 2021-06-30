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    Главная / Торги / поставка металлоконструкций

    поставка металлоконструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2021 13:0030.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105576Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлоконструкцийг МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2493/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    поставка металлоконструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_11.05.2021__для_заполнения_изм_2_на__11.05.21.xlsx

    Приложение__1_к__Техзаданию.xlsx

    Извещение__2493_СТГ_ТПС_от_11.05.2021.docx

    210420_Карточка_предприятия__Директор_Сильченко_М.С._.pdf

    ССЫЛКА_ДЛЯ_СКАЧИВАНИЯ_РД.docx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.7__с_09.11.2020__шаблон.doc

    ГП105576_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    v.golius@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голиус Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    г Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлоконструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2021 13:00 GMT +330.06.2021 13:0030.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105576Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлоконструкцийг Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2021 17:0016.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105576Подведение итогов не позднее поставка металлоконструкцийг Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 17:0016.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105576Подведение итогов не позднее поставка металлоконструкцийг Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлоконструкций

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Усть Кут, Зверева 212Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1074358/name/6189097d7277a4.33502301

    08.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие закладное М5-5 по серии 3.400.2-14.93.1-7, сталь С345 ГОСТ19903-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Изделие закладное М5-5 Серия 3.400.2-14.93.1-7 сталь С345-3, арматрура А500С, выполнить без отверстий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Изделие закладное М9-3 по серии 3.400.2-14.93.1-19, сталь С345 ГОСТ19903-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Изделие закладное М9-3 сер.3.400.2-14.93.I-19, сталь С255 ГОСТ27772-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Изделие закладное М9-3 Серия 3.400.2-14.93.1-19 сталь С345-3, арматрура А500С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Изделие закладное МН 162-3 по серии 1.400-15.В.1.180-17, сталь С345 ГОСТ19903-2015, арматура А500С ГОСТ34028-2016"

    Кол-во: 0.086

    "Позиция 7"

    "М/к балки ББ1-1615 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 16Б1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.034

    "Позиция 8"

    "М/К балки ББ1-1615 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL5015 в составе: двутавр 160Б1 ГОСТ Р 57837-2017 L1,5м; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь C345-3 ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "М/к балки БЭ_6_16-1614 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.116

    "Позиция 10"

    "М/к балки БЭ_6_16-1625 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 11"

    "М/к балки БЭ_6_16-1643 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.284

    "Позиция 12"

    "М/к балки БЭ_6_16-1647 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.154

    "Позиция 13"

    "М/к балки БЭ_6_16-1653 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.171

    "Позиция 14"

    "М/к балки БЭ_6_16-1656 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 15"

    "М/к балки БЭ_6_16-1670 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 16"

    "М/к балки БЭ_8_14-1826 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.093

    "Позиция 17"

    "М/к балки БЭ_8_14-1833 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.113

    "Позиция 18"

    "М/к балки БЭ_8_14-1841 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.136

    "Позиция 19"

    "М/к балки БЭ_8_14-1850 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.162

    "Позиция 20"

    "М/к балки БЭ_8_14-1855 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.177

    "Позиция 21"

    "М/к балки БЭ_8_14-1858 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 180х140х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.186

    "Позиция 22"

    "М/к балки БЭ_8_16-2425 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.134

    "Позиция 23"

    "М/к балки БЭ_8_16-2443 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.435

    "Позиция 24"

    "М/к балки БЭ_8_16-2447 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.2, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.236

    "Позиция 25"

    "М/к балки БЭ_8_16-2450 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 26"

    "М/к балки БЭ_8_16-2453 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.528

    "Позиция 27"

    "М/к балки БЭ_8_16-2454 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.538

    "Позиция 28"

    "М/к балки БЭ_8_16-2456 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.278

    "Позиция 29"

    "М/к балки БЭ_8_16-2470 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 240х160х8 ГОСТ 30245-2003; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.343

    "Позиция 30"

    "М/к балок козырька Кз1 поз. 1 и 2 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 15. В составе: Швеллер 14У L=2000 и L=390 (42шт крестовин) ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL5015"

    Кол-во: 1.235

    "Позиция 31"

    "М/к калитки по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 10. В составе: Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93, лист 4 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015, профлист С18-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016 (покрытый полиэфирной эмалью по полиэфирной грунтовке), прочие м/к покрыть двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL7004"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 32"

    "М/к колонны К_6_16-1617 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 10 и лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.221

    "Позиция 33"

    "М/К колонны К_6_16-1637 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL7004 в составе : профиль 160х160х6 ГОСТ30245-2003 L3,7м; лист 10 ГОСТ19903-2015; лист 8 ГОСТ19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь С345-3 ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "М/к колонны К_8_18-1829 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: профиль 180х180х8 ГОСТ 30245-2003; лист 10 и лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 35"

    "М/к колонны К_8_18-1837 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: профиль 180х180х8 ГОСТ 30245-2003; лист 10 и лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.09

    "Позиция 36"

    "М/К консоли КН-1406 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL7004 в составе :Швеллер 14У ГОСТ8240-97 L0,6м ; лист 6 ГОСТ 19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь С345-3ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "М/к подкоса ПК-6_16-1610 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 2; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 5015. В составе: профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.093

    "Позиция 38"

    "М/к подкоса ПК-7507 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 39"

    "М/К подкоса ПК-7507 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL7004 в составе : уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 L0,7м ; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Материал металлоконструкций - сталь С345-3ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "М/к подкоса ПК-7508 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.043

    "Позиция 41"

    "М/к траверсы КНШ1-2009 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 20Ш1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.067

    "Позиция 42"

    "М/к траверсы ТБ1-1605 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 16Б1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 43"

    "М/К траверсы ТБ1-1605 черт.0038.019.003.Р1.0003.139.0534.0000.002-АС изм.2 л.28 окраска 2 слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (по 90мкм каждый слой) по ТУ 2313-012-92638584-2013(изм.1) ЗАО НПК Корр Защита. общ. толщина покрытия 180 мкм, RAL 7004 в составе:двутавр 16Б1 ГОСТ Р 57837-2017 L0,5м; лист 8 ГОСТ 19903-2015 Материал металлоконструкций - сталь C345-3 ГОСТ 27772-2015, с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "М/к траверсы ТШ1-2007 по черт. 0038.019.003.Р1.0003.139.0481.0000.001-АС изм.1, л. 1.8; 5; 11; 25, покрытые двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL 7004. В составе: двутавр 20Ш1; лист 8 ГОСТ 19903-2015. Сталь металоконструкций C345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.074

    "Позиция 45"

    "Сетка арматурная 2С 12А500С/12A500С 235x295 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Сетка арматурная 2С 12А500С/12A500С 295x295 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Сетка арматурная 2С 12А500С-200/12A500С-200 205x205 25/25 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Сетка арматурная 2С 12Ас500С/12Aс500С 145х145 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 11

    "Позиция 49"

    "Сетка арматурная 2С 16А500С-200/16A500С-200 295x295 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Сетка арматурная 2С 18А500С/18A500С 235x295 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Сетка арматурная 2С 18А500С/18A500С 295x295 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Сетка арматурная 4С 8А500С-100/8A500С-100 115x115 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Сетка арматурная 4С 8А500С-100/8A500С-100 85x85 25/25 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Конек 150х150х2000 ОЦ неокрашенный"

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "Угол наружный 75х75х3000 ОЦ неокрашенный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Элементы крепления рельса по серии 1.426.2-7 вып.6"

    Кол-во: 0.52

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