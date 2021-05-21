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    Главная / Торги / Закупка средств от кровососущих

    Закупка средств от кровососущих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105279Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств от кровососущихТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка средств от кровососущих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_стоимости.XLSX

    Форма_договора.doc

    upload_positions_form.xlsx

    Задание_на_поставку.xlsx

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-95

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Evstafyeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евстафьева Валерия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка средств от кровососущих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105279Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств от кровососущихТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105279Дата и время вскрытия заявок Закупка средств от кровососущихТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 15:0026.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105279Подведение итогов не позднее Закупка средств от кровососущихТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105279Подведение итогов не позднее Закупка средств от кровососущихТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка средств от кровососущих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    20.42.15.150

    Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дихлофос от мух"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Жидкость актив от комаров "Mosauitall""

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Средство от кровососущих"

    Кол-во: 70

    "Позиция 4"

    "Средства после укусов кровососущих насекомых"

    Кол-во: 1156

    "Позиция 5"

    "Сетка STAYER противомоскитная в рулоне STANDART"

    Кол-во: 10

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