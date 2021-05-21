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Номер извещения
ГП105279
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка средств от кровососущих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-95
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Valeriya.Evstafyeva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евстафьева Валерия Александровна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка средств от кровососущих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105279Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств от кровососущихТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105279Дата и время вскрытия заявок Закупка средств от кровососущихТюменская область
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 15:0026.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105279Подведение итогов не позднее Закупка средств от кровососущихТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка средств от кровососущих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
20.42.15.150
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 1156
Кол-во: 10
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