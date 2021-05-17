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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки прямоугольной железобетонной водопропускной трубы с отверстием 2,0х2,0 м в соответствии с ШИФР 2119РЧ выпуск 1-1(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки прямоугольной железобетонной водопропускной трубы с отверстием 2,0х2,0 м в соответствии с ШИФР 2119РЧ выпуск 1-1(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прямоугольной железобетонной водопропускной трубы с отверстием 2,0х2,0 м в соответствии с ШИФР 2119РЧ выпуск 1-1 г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110261955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки прямоугольной железобетонной водопропускной трубы с отверстием 2,0х2,0 м в соответствии с ШИФР 2119РЧ выпуск 1-1(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 10:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание__Приложение__2_к_Извещению._Техническая_часть_.pdf

    Проект_договора___Приложение___3_к_Извещению_.docx

    Извещение.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5911

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гридасова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прямоугольной железобетонной водопропускной трубы с отверстием 2,0х2,0 м в соответствии с ШИФР 2119РЧ выпуск 1-1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 23:5924.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261955Подведение итогов не позднее Поставка прямоугольной железобетонной водопропускной трубы с отверстием 2,0х2,0 м в соответствии с ШИФР 2119РЧ выпуск 1-1 г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прямоугольной железобетонной водопропускной трубы с отверстием 2,0х2,0 м в соответствии с ШИФР 2119РЧ выпуск 1-1

    Начальная цена

    4 750 571,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК Автодор
    Все закупки и тендеры СК Автодор

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.161

    Трубы железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61

    Производство изделий из бетона для использования в строительстве

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из бетона для использования в строительстве"

    Кол-во: 63.00000

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