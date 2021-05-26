Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами

    траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105276Дата и время окончания срока приема заявок траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    траверс_ТЗ.doc

    Чертеж.pdf

    Извещение

    10510.362117.002_ЛБ_Центр_масс_детали.pdf

    ГП105276_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2145

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тонконогова Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 14:00 GMT +326.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105276Дата и время окончания срока приема заявок траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 14:0026.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105276Дата и время вскрытия заявок траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105276Подведение итогов не позднее траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105276Подведение итогов не позднее траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.22.11

    Тали и подъемники, не включенные в другие группировки

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/987571/name/60f666c80e8907.19081524

    20.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "траверса г/п 25-300 тонн для работы двумя кранами "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225727
    ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧ.ТЭ050-711 Г/П 0.5Т Н=6М -1шт
    ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧ.ТЭ050-711 Г/П 0.5Т Н=6М -1шт
    592177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ХК Якутуголь
    Запрос предложений № ГП102729
    Закупка инструмента для нужд АО ХК "Якутуголь"
    Закупка инструмента для нужд АО ХК "Якутуголь"
    443326
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить