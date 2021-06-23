www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105274
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2145
Факс
Адрес электронной почты
Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тонконогова Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2021 14:00 GMT +323.06.2021 14:0023.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105274Дата и время окончания срока приема заявок сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2021 14:0023.06.2021 14:0023.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105274Дата и время вскрытия заявок сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн Колпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105274Подведение итогов не позднее сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.9
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.