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    Главная / Торги / сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн

    сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2021 14:0023.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105274Дата и время окончания срока приема заявок сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105274

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Извещение__566_Ковш_70_тонн.doc

    Код_для_открытия_чертежей.docx

    ТЗ_на_ковш_70_тн_.docx

    9957.66.02.000_Ковш_70m.zip

    ГП105274_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2145

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тонконогова Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2021 14:00 GMT +323.06.2021 14:0023.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105274Дата и время окончания срока приема заявок сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2021 14:0023.06.2021 14:0023.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105274Дата и время вскрытия заявок сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105274Подведение итогов не позднее сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105274Подведение итогов не позднее сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973467/name/60e2a96c2261f8.10839210

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сталеразливочный ковш емкостью 70 тонн "

    Кол-во: 1

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