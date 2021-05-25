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    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирам

    Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирамСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110261784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    06.05.2021 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирамСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110261784Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирамСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261784Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирамСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261784Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирамСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по обеспечению потребностей АО «Авиакомпания «Россия» в периодических изданиях в цифровом формате на русском и иностранных языках для трансляции пассажирам

    Начальная цена

    15 651 330,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    36

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Ленинский пр., 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вознаграждение Оператору уплачивается Обществом ежемесячно, в безналичном порядке, платежным поручением на расчетный счет Оператора, указанный в настоящем Договоре, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания месяца фактического предоставления подборки периодических изданий в цифровом виде на русском и иностранных языках пассажирам.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    63.9

    Услуги информационные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    63.9

    Деятельность в области информационных услуг прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области информационных услуг прочая"

    Кол-во: 36.00000

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    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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