Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Вознаграждение Оператору уплачивается Обществом ежемесячно, в безналичном порядке, платежным поручением на расчетный счет Оператора, указанный в настоящем Договоре, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания месяца фактического предоставления подборки периодических изданий в цифровом виде на русском и иностранных языках пассажирам.