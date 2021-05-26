www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110261890
Уникальный номер закупки
21/ЧФ МЭ/04
Наименование закупки
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА № 9 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-85
Факс
--
Адрес электронной почты
AnastasiyaKoroleva@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 07:00 GMT +326.05.2021 07:0026.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261890Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 10:0003.06.2021 10:0003.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261890Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
11 230 926,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧФ ООО Мечел-Энерго
Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
33.11.13
33.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.