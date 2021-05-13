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    Главная / Торги / Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-236 БЕ2

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-236 БЕ2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105270Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 В2Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105270

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-236 БЕ2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-52-68

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MuhutdinovOY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухутдинов Олег Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 В2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 07:00 GMT +313.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105270Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 В2Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 07:0013.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105270Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 В2Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    13.05.2021 21:5913.05.2021 21:5913.05.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105270Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 В2Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.202113.05.2021 21:5913.05.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105270Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 В2Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 В2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленную услугу производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выставления финансовых документов (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.212

    Услуги по ремонту двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по ремонту ДВС грузового автомобиля"

    Кол-во: 1

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