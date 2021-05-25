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Номер извещения
ГП105269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения (FT View Station SE 100D Lic ESD S/W)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, а/я 204, а/я 204
Контактный телефон
+7 3812 27-77-27
Адрес электронной почты
tkp_as@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гражданцева Марина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Поставка программного обеспечения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОМАТИКА-СЕРВИС
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Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, а/я 204, а/я 204
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