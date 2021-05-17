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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110261676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка песка кварцевого фракционированного марки ГС3 (1,25-0,8)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.05.2021 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 6064
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts61@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Евгения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песка кварцевого фракционированного марки ГСЗ (1,25-0,8)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 18:00 GMT +317.05.2021 18:0017.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261676Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка кварцевого фракционированного марки ГСЗ (1,25-0,8)Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 06:0018.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110261676Дата и время вскрытия заявок Поставка песка кварцевого фракционированного марки ГСЗ (1,25-0,8)Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка кварцевого фракционированного марки ГСЗ (1,25-0,8)
Начальная цена
581 817,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд, 1, АО "Златмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
08.12.11.120
08.12
Документация лота
Кол-во: 60.00000
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