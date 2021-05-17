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    Главная / Торги / Поставка буксирных канатов полистиловых, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП482043)

    Поставка буксирных канатов полистиловых, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП482043)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261922Дата и время окончания срока приема заявок Поставка буксирных канатов полистиловыхВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110261922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП482043

    Наименование закупки

    Поставка буксирных канатов полистиловых, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП482043)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 10:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Формы.7z

    Спецификация_руб..doc

    Техническое_задание_буксир.канаты.doc

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Договор_поставки.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-73-21

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab1@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодченко Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка буксирных канатов полистиловых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.202128.06.2021 12:0028.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261922Подведение итогов не позднее Поставка буксирных канатов полистиловыхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка буксирных канатов полистиловых

    Начальная цена

    356 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    13.94.12.190

    Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    13.94.1

    Производство шпагата, канатов, веревок и тросов из текстильных волокон и лент, с пропиткой и без пропитки, с покрытием, защищенных или не защищенных оболочкой из резины или пластмассы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буксирный канат полистиловый, плетеный восьмипрядный диаметром 72 (225мм)"

    Кол-во: 440

    "Позиция 2"

    "Буксирный канат полистиловый, плетеный восьмипрядный диаметром 48 (150мм)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 3"

    "Буксирный канат полистиловый, плетеный восьмипрядный диаметром 40 (125мм)"

    Кол-во: 220

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