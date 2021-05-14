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    Главная / Торги / Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01

    Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105264Дата и время окончания срока приема заявок Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    06.05.2021 06:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_продукции.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 6056

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts61@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмина Алёна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105264Подведение итогов не позднее Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню закупаемой продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1, АО "Златмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно перечню закупаемой продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.42.2

    Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Литьё алюминиевое эскиз 43.93.001-01"

    Кол-во:

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
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