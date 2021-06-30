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Номер извещения
ГП105262
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение стенда для проверки подшипников согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 06:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
7-23-79
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
MensheninaIA@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Меньшенина Ирина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение стенда для проверки подшипников согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2021 08:00 GMT +330.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105262Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение стенда для проверки подшипников согласно ТЗ Междуреченск
Подведение итогов не позднее
11.07.2021 03:0011.07.2021 03:0011.07.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105262Подведение итогов не позднее Приобретение стенда для проверки подшипников согласно ТЗ Междуреченск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение стенда для проверки подшипников согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.41.12
28
Документация лота
Кол-во: 1
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