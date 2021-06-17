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Номер извещения
ГП105263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы и запасные части для АСУТП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 06:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-44
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
barybinays@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Барыбина Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы и запасные части для АСУТП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2021 09:00 GMT +317.06.2021 09:0017.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105263Дата и время окончания срока приема заявок Материалы и запасные части для АСУТПМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 09:0030.06.2021 09:0030.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105263Подведение итогов не позднее Материалы и запасные части для АСУТПМеждуреченск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы и запасные части для АСУТП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно наименованию и количеству товара, указанному в спецификации, на основании подведенных итогов по процедуре.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652870, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство, ПАО «Южный Кузбасс».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
29.32.30.390
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 196
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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