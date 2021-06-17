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    Главная / Торги / Материалы и запасные части для АСУТП

    Материалы и запасные части для АСУТП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2021 09:0017.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105263Дата и время окончания срока приема заявок Материалы и запасные части для АСУТПМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105263

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы и запасные части для АСУТП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 06:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Договор__поставки_форма.rtf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ__Приложение1.doc

    Приложение_3_Спецификация_форма.doc

    приложение__4_ДВБ.doc

    тех_задание__1_АСУ_ТП_контроллерное_оборудование_УОПУ_2021_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    barybinays@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Барыбина Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы и запасные части для АСУТП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2021 09:00 GMT +317.06.2021 09:0017.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105263Дата и время окончания срока приема заявок Материалы и запасные части для АСУТПМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 09:0030.06.2021 09:0030.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105263Подведение итогов не позднее Материалы и запасные части для АСУТПМеждуреченск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 09:0030.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105263Подведение итогов не позднее Материалы и запасные части для АСУТПМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы и запасные части для АСУТП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно наименованию и количеству товара, указанному в спецификации, на основании подведенных итогов по процедуре.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652870, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство, ПАО «Южный Кузбасс».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Условия поставки: Срок поставки товара: партиями по письменной заявке Покупателя в течение 30 календарных дней с даты подписания договора обеими Сторонами. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя. Участник процедуры должен иметь статус: производителя, представителя производителя, дилера или дистрибьютора. Товар при поступлении на склад Покупателя должен быть укомплектован сертификатами о происхождении товара, паспортами качества либо иными документами, удостоверяющими качество товара. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товара через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональная плата ввода-вывода 96 каналов DIC 121-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок питания Mean Well RQ-125B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Источник питания Siemens SITOP Power 10 (6EP1334-2AA00) ан.(6ЕР1334-1ВА20) 24В 230В 10мА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Модуль дискретного ввода Grayhill 70G-IAC5A"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Реле контроллера ABS7EA3M5 Schnieder Electric"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Плата контроллера CPC10803 Fastwel"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Распределитель питания LPowerNode 2PDU 0.22кВ 10А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Конденсатор LG400M0100BPF-2525 (Yageo) 400В 100мкф"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Реле контроллера PLC-RSC-230UC/21 Phoenix Contact"

    Кол-во: 196

    "Позиция 10"

    "Модуль гальванической развязки токовой петли 4-20 mA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Плата контроллера M745A 4-20 mA TREI"

    Кол-во: 1

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