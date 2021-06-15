Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105261 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-23-12 доб. 72059 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты kistkinaea@uk.mechel.com Ф.И.О. контактного лица Кисткина Елена Алексеевна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова: ремонт

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