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Номер извещения
ГП105261
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 05:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-12 доб. 72059
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
kistkinaea@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Кисткина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2021 08:00 GMT +315.06.2021 08:0015.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105261Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителяМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 11:0031.07.2021 11:0031.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105261Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителяМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.202131.07.2021 11:0031.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105261Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителяМеждуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877, Россия, Кемеровская область – Кузбасс», ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
33.12.18.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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