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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя

    Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2021 08:0015.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105261Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителяМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105261

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 05:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6.2._Прил._2_к_договору.docx

    Техническое_задание_на_ремонт.doc

    Приложение___1_к_ТЗ.xls

    6._Проект_договора_ТО_и_Р_кондиционеров_2021.docx

    Документация_ЗП_Договор_ПАО_Южный_КУзбасс_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-12 доб. 72059

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    kistkinaea@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисткина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2021 08:00 GMT +315.06.2021 08:0015.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105261Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителяМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 11:0031.07.2021 11:0031.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105261Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителяМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 11:0031.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105261Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителяМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции согласно заявкам от предприятий ПАО «Южный Кузбасс», с использованием материалов и запасных частей исполнителя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Россия, Кемеровская область – Кузбасс», ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обслуживание и ремонт офисных систем кондиционирования"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Обслуживание и ремонт систем кондиционирования спецтехники"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Установка и снятие офисных систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Ремонт, установка и снятие офисных систем вентиляции воздуха"

    Кол-во:

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