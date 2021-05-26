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Номер извещения
32110261550
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС» (АмКС-082-21).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
06.05.2021 05:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
4162 доб. 494-455
Факс
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Адрес электронной почты
v.voroshilov@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошилов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 09:00 GMT +326.05.2021 09:0026.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261550Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС»Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 09:00GMT +326.05.2021 09:0026.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110261550Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС»Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.06.202122.06.2021 11:0022.06.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110261550Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС»Благовещенск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 11:0025.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261550Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС»Благовещенск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.202125.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261550Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС»Благовещенск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по внутреннему осмотру, гидравлическому испытанию, экспертизе промышленной безопасности паровых котлов, экспертизе промышленной безопасности экономайзеров и вертикальных резервуаров на мазутных котельных ООО «АКС»
Начальная цена
878 552,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
74.90.19.190
71.20.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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