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    Главная / Торги / низковольтная продукция

    низковольтная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 11:5202.06.2021 11:52Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105259Дата и время окончания срока приема заявок низковольтная продукция лот 1 НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105259

    Уникальный номер закупки

    75

    Номер закупки

    75

    Наименование закупки

    низковольтная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 04:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_от_14.04.2021.docx

    Приложение_Б_к_проекту_договора.docx

    Закупочная_документация.docx

    Приложение_А_Система_контроля.doc

    Приложение__1_к_договору_Спецификация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 411 14-79669 доб. 5

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Kazyra@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Казыра Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Низковольтная продукция лот 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 11:52 GMT +302.06.2021 11:5202.06.2021 11:52Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105259Дата и время окончания срока приема заявок низковольтная продукция лот 1 Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 11:3030.06.2021 11:3030.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105259Подведение итогов не позднее низковольтная продукция лот 1 Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 11:3030.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105259Подведение итогов не позднее низковольтная продукция лот 1 Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Низковольтная продукция лот 1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    240

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство мониторинга и защиты УМЗ-50 IP60 ТУ 3425-001-59685252-2012"

    Кол-во: 140

    "Позиция 2"

    "Устройство мониторинга и защиты УМЗ-250 IP60 ТУ 3425-001-59685252-2012"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Устройство мониторинга и защиты УМЗ-1250 IP60 ТУ 3425-001-59685252-2012"

    Кол-во: 40

    Лот 2

    Низковольтная продукция лот 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 11:30 GMT +331.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105259Дата и время окончания срока приема заявок низковольтная продукция лот 2Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 11:3030.06.2021 11:3030.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105259Подведение итогов не позднее низковольтная продукция лот 2Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 11:3030.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105259Подведение итогов не позднее низковольтная продукция лот 2Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Низковольтная продукция лот 2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомат ВА 5739 34001020 660В 630А РЭ1250А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Автомат ВА52-39 320А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Автомат ВА 5735 341810 660В 250А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический А3716 160А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ВА 5731 100А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Автомат А 3716 80А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Автомат АП50Б-3МТ 380Вх50А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический ВА 5731 40 А"

    Кол-во: 28

    "Позиция 10"

    "Автоматический выключатель АП-50 (32А)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический А3161 25А"

    Кол-во: 28

    "Позиция 12"

    "Автомат ВА 4763 16 А 3-х фазный"

    Кол-во: 28

    "Позиция 13"

    "Автомат ВА5125 10А"

    Кол-во: 28

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