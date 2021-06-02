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Номер извещения
ГП105259
Уникальный номер закупки
75
Наименование закупки
низковольтная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 04:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 411 14-79669 доб. 5
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Irina.Kazyra@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Казыра Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Низковольтная продукция лот 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2021 11:52 GMT +302.06.2021 11:5202.06.2021 11:52Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105259Дата и время окончания срока приема заявок низковольтная продукция лот 1 Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 11:3030.06.2021 11:3030.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105259Подведение итогов не позднее низковольтная продукция лот 1 Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Низковольтная продукция лот 1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
240
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
27.12
Документация лота
Кол-во: 140
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Низковольтная продукция лот 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 11:30 GMT +331.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105259Дата и время окончания срока приема заявок низковольтная продукция лот 2Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 11:3030.06.2021 11:3030.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105259Подведение итогов не позднее низковольтная продукция лот 2Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Низковольтная продукция лот 2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
300
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
27.12
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 28
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