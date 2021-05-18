Разработка проектной документации по архитектурным решениям и инженерным системам и выполнение работ по обустройству офисных помещений общей площадью 208 кв. м, расположенных на 20 этаже Главного офиса АО «Газстройпром» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3 к. 3, лит. Б.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105256 Уникальный номер закупки ДОИиЭ Номер закупки ДОИиЭ Наименование закупки Разработка проектной документации по архитектурным решениям и инженерным системам и выполнение работ по обустройству офисных помещений общей площадью 208 кв. м, расположенных на 20 этаже Главного офиса АО «Газстройпром» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3 к. 3, лит. Б. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-06-05 доб. 7911 Факс -- Адрес электронной почты tender@GSPROM.RU Ф.И.О. контактного лица Ваулина Елена Алексеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru