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Номер извещения
ГП105254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка МТР_насосы_ППД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.05.2021 21:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
3494 доб.98-04-55
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Ryazanov.Maksim@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанов Максим Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2021 21:00 GMT +310.05.2021 21:0010.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТРНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2021 21:0010.05.2021 21:0010.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105254Дата и время вскрытия заявок Поставка МТРНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 13:0031.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105254Подведение итогов не позднее Поставка МТРНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Безусловное подписание формы договора Заказчика. Оплата по факту поставки в течение 60 дней. Базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Срок поставки согласно перечня. Стоимость доставки товара должна быть включена в стоимость товара (DDP).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
24
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