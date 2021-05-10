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    Главная / Торги / Поставка МТР_насосы_ППД

    Поставка МТР_насосы_ППД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 21:0010.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТРНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка МТР_насосы_ППД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 21:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    насосное_оборудование_публикация_2.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    3494 доб.98-04-55

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Ryazanov.Maksim@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанов Максим Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2021 21:00 GMT +310.05.2021 21:0010.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТРНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2021 21:0010.05.2021 21:0010.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105254Дата и время вскрытия заявок Поставка МТРНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 13:0031.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105254Подведение итогов не позднее Поставка МТРНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105254Подведение итогов не позднее Поставка МТРНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Безусловное подписание формы договора Заказчика. Оплата по факту поставки в течение 60 дней. Базис поставки: г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Срок поставки согласно перечня. Стоимость доставки товара должна быть включена в стоимость товара (DDP).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовая_форма_Поставка_до_БАЗЫ_НУР_с_Минимальным_КОВИДОМ_2021.DOC

    05.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно перечня"

    Кол-во:

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