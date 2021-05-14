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    Главная / Торги / Поставка пассажирских автобусов.

    Поставка пассажирских автобусов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 17:0014.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пассажирских автобусов.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105253

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пассажирских автобусов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 20:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Автобусы_изм.docx

    Приложении_1__Техническое_задание__изм.xlsx

    Уведомление_об_изменениях_в_документации_06.05.2021.pdf

    Приложении_2__Проект_договора_.docx

    Форма_КП_Автобусы_.docx

    Приложение_к_ТЗ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-06-05 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пассажирских автобусов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 17:00 GMT +314.05.2021 17:0014.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пассажирских автобусов.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 17:0014.05.2021 17:0014.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105253Дата и время вскрытия заявок Поставка пассажирских автобусов.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 23:0018.05.2021 23:0018.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105253Подведение итогов не позднее Поставка пассажирских автобусов.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 23:0018.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105253Подведение итогов не позднее Поставка пассажирских автобусов.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пассажирских автобусов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30.110

    Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка пассажирских автобусов."

    Кол-во: 26

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    Прием заявок:
    18.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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