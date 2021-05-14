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    Главная / Торги / Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240

    Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105251Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105251

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    413

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки__413.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ТЗ__167_21_4240___ДВ_Тт_09_21.pdf

    ДОГОВОР_подряда_типовой_рамочный.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-54-97

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105251Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105251Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 15:0031.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105251Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105251Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    E

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт ливневой канализации пролетов 2, 3, 5 блока № 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ №167/21-4240"

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    11.04.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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