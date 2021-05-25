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Номер извещения
ГП105250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шлак гранулированный фр. 0.5-2.5 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шлак гранулированный фр. 0.5-2.5 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:30 GMT +325.05.2021 10:3025.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105250Дата и время окончания срока приема заявок Шлак гранулированный фр. 0.5-2.5 ммМосква
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 11:0025.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105250Подведение итогов не позднее Шлак гранулированный фр. 0.5-2.5 ммМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шлак гранулированный фр. 0.5-2.5 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьевне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: voronova_v@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
38.32.29.250
B
Документация лота
Кол-во: 1632
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