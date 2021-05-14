Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105247 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 647-06-09 доб. 3043 Факс Адрес электронной почты Sergey.Rozhdestvenskiy@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Рождественский Сергей Валентинович Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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