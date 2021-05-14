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Номер извещения
ГП105247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.05.2021 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3043
Факс
Адрес электронной почты
Sergey.Rozhdestvenskiy@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Рождественский Сергей Валентинович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105247Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105247Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105247Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105247Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.11.10.120
Документация лота
Кол-во: 5
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