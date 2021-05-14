Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область)

    Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105247Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105247_second_parts_protocol.rtf

    Извещение_НКУ_ЭКГ_12К_5_комплектов_05_05_2021.docx

    Приложение__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение___1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_к_Извещению__Договор_поставки.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3043

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Rozhdestvenskiy@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественский Сергей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105247Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105247Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105247Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105247Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку "системы управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д" с шеф-монтажом, пусконаладкой электрооборудования и обучением на территории заказчика (АО «Сибирский Антрацит», Колыванский угольный разрез, Новосибирская область).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.120

    Электродвигатели постоянного тока прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970242/name/60dc3c3b1a5b55.95435060

    30.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система управления экскаватора ЭКГ-12К НКУ по системе ТрП-Д"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213054
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    586624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Запрос предложений № ГП138554
    Электродвигатели импортные и отечественные.
    Электродвигатели импортные и отечественные.
    449237
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.04.2021 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить