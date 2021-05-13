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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105248
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.05.2021 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Почтовый адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Контактный телефон
+7 978 857-38-83
Факс
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Адрес электронной почты
stolbovojay_bv@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобов Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Белогорский р-н
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения согласно заявки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 18:00 GMT +313.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105248Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-н
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 18:0013.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105248Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-н
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105248Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-н
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения согласно заявки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Респ. Крым., Белогорский район., с. АроматноеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Адрес местонахождения
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
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Документация лота
Кол-во: 28
Кол-во: 17
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