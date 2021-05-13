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    Главная / Торги / Закупка программного обеспечения

    Закупка программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105248Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-нПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105248

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая_форма_Договора_на_закупку_Товаров__10___1_.doc

    Заверенная_карта_предприятия_ООО_БЕЛОГОРСКИЕ_ИЗВЕСТНЯКИ__1_.pdf

    вх_123.pdf

    Обязательные_требования_к_участникам_закупочных_процедур__2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
    Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Юридический адрес

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Почтовый адрес

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Контактный телефон

    +7 978 857-38-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    stolbovojay_bv@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобов Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Белогорский р-н

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения согласно заявки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 18:00 GMT +313.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105248Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-н

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 18:0013.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105248Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-н

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105248Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-н

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105248Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения согласно заявки. Белогорский р-н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения согласно заявки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Респ. Крым., Белогорский район., с. АроматноеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течении 14 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
    Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Адрес местонахождения

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Microsoft Windows 10 Рrо х64"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Microsoft Office 201б Home & Business"

    Кол-во: 17

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