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Номер извещения
32110261347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
05.05.2021 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
СОЛОДКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261347Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.2021 17:0024.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110261347Дата окончания срока рассмотрения заявок Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква
Дата и время проведения
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110261347Дата и время проведения Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261347Подведение итогов не позднее Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага
Начальная цена
18 966 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
379 320,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
50.4
50.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3780.00000
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