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    Главная / Торги / Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага

    Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261347Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110261347

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    05.05.2021 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1.pdf

    Приложение___2.pdf

    1._Точки_1_.docx

    Документация_о_закупке.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    Техническое_задание.pdf

    Договор_на_мультимодальные_перевозки__ред..docx

    2._Муксалма_1_.docx

    3._Заяцкий_1_.docx

    4._Анзер_2_.docx

    5._Березовая.docx

    Извещение_о_проведении_аукциона.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    СОЛОДКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261347Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.05.2021 17:0024.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110261347Дата окончания срока рассмотрения заявок Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква

    Дата и время проведения

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110261347Дата и время проведения Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261347Подведение итогов не позднее Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261347Подведение итогов не позднее Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелагаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Осуществление мультимодальных перевозок для объекта строительства Соловецкого архипелага

    Начальная цена

    18 966 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    379 320,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    379 320,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    50.4

    Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    50.4

    Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта"

    Кол-во: 3780.00000

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    18.02.2021 14:00(GMT+03:00)
    8 254 947
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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