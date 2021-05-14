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    Главная / Торги / Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл)

    Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105233Дата и время окончания срока приема заявок Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл) Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105233

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пилы_май.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    IvoninaIY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивонина Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 07:00 GMT +314.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105233Дата и время окончания срока приема заявок Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл) Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 07:0014.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105233Дата и время вскрытия заявок Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл) Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2021 07:0014.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105233Подведение итогов не позднее Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл) Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105233Подведение итогов не позднее Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл) Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 3.В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    25.73.4

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пилы ленточные на квартал (см.прикрепленный файл)"

    Кол-во: 1

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