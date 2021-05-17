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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на поставку химических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос котировок в электронной форме на поставку химических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110261310

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на поставку химических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 15:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_котировок_в_ЭФ_СМП_ХИМИЯ_Ф535_2021_1.docx

    32110261310_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 3532 37-68-47 доб. 1438

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    abudenbaeva@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буденбаева А. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261310Подведение итогов не позднее Поставка химических материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов

    Начальная цена

    15 565,77

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936062/name/60accdce06ddf7.82865866

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка химических материалов"

    Кол-во: 65.00000

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