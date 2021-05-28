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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 11:0928.05.2021 11:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110261314

    Уникальный номер закупки

    173/2021

    Номер закупки

    173/2021

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_для_участников_приема_новых_коммерческих_предложений__НКП____1_.doc

    Инструкция_для_участников_приема_новых_коммерческих_предложений__НКП___2.doc

    22_7_Протокол___22_7_от_01.06.2021_Омск.pdf

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    0_Перечень_внесенных_изменений___1_19.05.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 11:09 GMT +328.05.2021 11:0928.05.2021 11:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 17:0025.06.2021 17:0025.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261314Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 17:0025.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261314Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий в течение 2021 по 31.05.2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    2 273 708,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке партии Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947769/name/60b9ff8d8b8188.72205676

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина МБС-С-6мм"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 2"

    "Пластина ТМКЩ-С-4мм"

    Кол-во: 718

    "Позиция 3"

    "Пластина ТМКЩ-С-5мм"

    Кол-во: 897

    "Позиция 4"

    "Пластина ТМКЩ-С-6мм"

    Кол-во: 248

    "Позиция 5"

    "Пластина ТМКЩ-С-8мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Пластина ТМКЩ-С-3мм"

    Кол-во: 176

    "Позиция 7"

    "Рукав РВД 2SN-20 DIN EN853 длина 100м"

    Кол-во: 220

    "Позиция 8"

    "Рукав РВД 3SN-20 DIN EN853 длина 100м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Рукав газовый I-9ММ-0.63МПа"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "Рукав газовый III-9ММ-2.0МПа"

    Кол-во: 680

    "Позиция 11"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-150-5 длина 4м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-150-5 длина 6м"

    Кол-во: 22

    "Позиция 13"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-100-10 длина 6м"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-100-5 длина 6м"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-150-10 длина 6м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-50-5 длина 6м"

    Кол-во: 82

    "Позиция 17"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 длина 6м"

    Кол-во: 42

    "Позиция 18"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-75-5 длина 6м"

    Кол-во: 82

    "Позиция 19"

    "Рукав напорный В (II)-10-18-29-У"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "Рукав напорный В (II)-10-20-31-У"

    Кол-во: 220

    "Позиция 21"

    "Рукав напорный В (II)-10-25-36-У"

    Кол-во: 170

    "Позиция 22"

    "Рукав напорный В (II)-10-32-45-У"

    Кол-во: 360

    "Позиция 23"

    "Рукав напорный ВГ (III)-10-50-69-У"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Рукав напорный 10х18.5-1,6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Рукав напорный 16х25-1,6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Рукав напорный 18х27-1,6"

    Кол-во: 130

    "Позиция 27"

    "Рукав напорный 20х29-1,6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Рукав напорный 60х73-0,63"

    Кол-во: 78

    "Позиция 29"

    "Шланг поливочный резиновый кордовый 20мм"

    Кол-во: 250

    "Позиция 30"

    "Шланг поливочный резиновый кордовый 25мм"

    Кол-во: 550

    "Позиция 31"

    "Рукав напорно-всасывающий 100SM В-102-5-30-У ПВХ"

    Кол-во: 148

    "Позиция 32"

    "Рукав напорно-всасывающий 100SM В-150-5-30 ПВХ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Рукав напорно-всасывающий 100SM В-50-5-30 ПВХ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Рукав напорно-всасывающий 100SM В-80-5-30 ПВХ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Лента транспортерная 2.2-500-4-ТК-200-2-5-2"

    Кол-во: 94.4

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