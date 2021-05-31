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Номер извещения
ГП105557
Уникальный номер закупки
2473/СТГ-ТПС
Наименование закупки
закупка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.golius@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голиус Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 12:30 GMT +331.05.2021 12:3031.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105557Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлопрокатаМосква
Подведение итогов не позднее
17.06.2021 16:0017.06.2021 16:0017.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105557Подведение итогов не позднее поставка металлопрокатаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г. Усть Кут, Зверева 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
46.72
24.1
Документация лота
Кол-во: 0.785
Кол-во: 0.213
Кол-во: 0.807
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.161
Кол-во: 136.86
Кол-во: 3662.68
Кол-во: 0.756
Кол-во: 91.86
Кол-во: 0.009
Кол-во: 8
Кол-во: 0.149
Кол-во: 0.102
Кол-во: 31
Кол-во: 0.147
Кол-во: 157.69
Кол-во: 3452.26
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.131
Кол-во: 0.095
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.219
Кол-во: 16.04
Кол-во: 0.126
Кол-во: 131
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.076
Кол-во: 1.337
Кол-во: 0.007
Кол-во: 0.223
Кол-во: 0.039
Кол-во: 0.34
Кол-во: 0.044
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.011
Кол-во: 0.512
Кол-во: 192.18
Кол-во: 0.129
Кол-во: 0.564
Кол-во: 0.144
Кол-во: 1898.57
Кол-во: 0.159
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