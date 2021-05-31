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    Главная / Торги / закупка металлопроката

    закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:3031.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105557Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлопрокатаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105557

    Уникальный номер закупки

    2473/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2473/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105557_second_parts_protocol.rtf

    Форма_КП_11.05.2021.xlsx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.7__с_09.11.2020__шаблон.doc

    210420_Карточка_предприятия__Директор_Сильченко_М.С._.pdf

    Техзадание_от_11.05.2021_подписано.pdf

    Извещение__2473_СТГ_ТПС_от_11.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    v.golius@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голиус Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 12:30 GMT +331.05.2021 12:3031.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105557Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлопрокатаМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2021 16:0017.06.2021 16:0017.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105557Подведение итогов не позднее поставка металлопрокатаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 16:0017.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105557Подведение итогов не позднее поставка металлопрокатаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Усть Кут, Зверева 212Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    46.72

    Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами

    Классификатор ОКВЭД2

    24.1

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/961238/name/60d06a0329aa94.70848592

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура 8 А-I(A240С) ст.3 ГОСТ 34028-2016"

    Кол-во: 0.785

    "Позиция 2"

    "Двутавр 20Б1-ГК ГОСТ Р 57837-2017 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.213

    "Позиция 3"

    "Двутавр 20Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.807

    "Позиция 4"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 5"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.161

    "Позиция 6"

    "Лист 10 С255"

    Кол-во: 136.86

    "Позиция 7"

    "Лист 10 С345"

    Кол-во: 3662.68

    "Позиция 8"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованиями по ударной вязкости KCV не менее 4 кгс.м/см2 при темп. испытаний минус 40°С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.756

    "Позиция 9"

    "Лист 20 С345"

    Кол-во: 91.86

    "Позиция 10"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.009

    "Позиция 11"

    "Лист 4x80x80 С255"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.149

    "Позиция 13"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.102

    "Позиция 14"

    "Лист 6 С255"

    Кол-во: 31

    "Позиция 15"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.147

    "Позиция 16"

    "Лист 8 С255"

    Кол-во: 157.69

    "Позиция 17"

    "Лист 8 С345"

    Кол-во: 3452.26

    "Позиция 18"

    "Лист ОЦ 0,5 ГОСТ 19904-90 8пс ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 19"

    "Лист ОЦ 0,6х300 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80, покрытый двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL5015"

    Кол-во: 0.131

    "Позиция 20"

    "Лист ОЦ 0,8х600х3000 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80, покрытый двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL7004"

    Кол-во: 0.095

    "Позиция 21"

    "Лист ОЦ Б-ПН-0-0,8х1550х1400 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80, покрытый двумя слоями грунт-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б ТУ 2313-012-92638584-2013 (толщина каждого слоя 90мкм), RAL5015"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 22"

    "Профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.219

    "Позиция 23"

    "Профиль 60х60х4 С255"

    Кол-во: 16.04

    "Позиция 24"

    "Профиль 90х90х6 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.126

    "Позиция 25"

    "Пруток НД-8-А240 СтЗсп"

    Кол-во: 131

    "Позиция 26"

    "Уголок 125х80х8 ГОСТ 8510-86 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 27"

    "Уголок 50x50x5 С255"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 28"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.076

    "Позиция 29"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.337

    "Позиция 30"

    "Уголок 50х50х5 С255"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 31"

    "Уголок 50х50х6 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.223

    "Позиция 32"

    "Уголок 75x75x6 С255"

    Кол-во: 0.039

    "Позиция 33"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.34

    "Позиция 34"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.044

    "Позиция 35"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.033

    "Позиция 36"

    "Уголок 75х75х6 С255"

    Кол-во: 0.011

    "Позиция 37"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.512

    "Позиция 38"

    "Швеллер 12У С255"

    Кол-во: 192.18

    "Позиция 39"

    "Швеллер 14 ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.129

    "Позиция 40"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.564

    "Позиция 41"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.144

    "Позиция 42"

    "Швеллер 16У С255"

    Кол-во: 1898.57

    "Позиция 43"

    "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.159

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