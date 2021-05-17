Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261430Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия».КоролевПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110261430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 16:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_Veeam.doc

    Проект_договора_Veeam.doc

    Техническое_задание__Veeam.doc

    Протокол_ЗК__30_13_Veeam__итоги_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-68-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    kseniya.mineeva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минеева Ксения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261430Подведение итогов не позднее Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Начальная цена

    6 732 608,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    33 663,04 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935308/name/60ac91945843f1.65493709

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по продлению подписки на ПО системы резервного копирования Veeam Availability Suite для нужд ПАО «РКК «Энергия»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211028525
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК Системы учета» (0143-МЕ)
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК...
    585080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    637 266
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений попозиционный № ГП213108
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    586740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений попозиционный
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225600
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    591734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Мечел-БизнесСервис
    Попозиционная № ГП163534
    Приобретение лицензий на ПО McAfee и услуги Professional services for SIEM McAfee для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис»
    Приобретение лицензий на ПО McAfee и услуги Professional services for SIEM McAfee для нужд ООО...
    465198
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП103354
    73/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по поставке интернет версии справочника БСС «Система Главбух» VIP
    73/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по поставке интернет версии справочника БСС «Система...
    453683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2021 15:30(GMT+03:00)
    91 670
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП103361
    74/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по предоставлению права на использование программного обеспечения Matricon OPC Server Modbus
    74/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по предоставлению права на использование программного...
    453693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2021 15:30(GMT+03:00)
    116 886
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить