Транспортно-экспедиционные услуги по доставке рамы нижней в сборе с венцом ЭКГ-20 №48С ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Красноярский край, г. Лесосибирск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105223 Уникальный номер закупки 492 Номер закупки 492 Наименование закупки Транспортно-экспедиционные услуги по доставке рамы нижней в сборе с венцом ЭКГ-20 №48С ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Красноярский край, г. Лесосибирск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод Юридический адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Почтовый адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Контактный телефон +7 343 327-15-72 Факс +7 343 336-69-79 Адрес электронной почты tenders@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Ковальчук Дмитрий Васильевич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова: транспорт

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