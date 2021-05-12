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    Главная / Торги / Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».

    Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105215Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование (АГК-1)

    Дата публикации

    05.05.2021 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___3_к_извещению.pdf

    Извещение.pdf

    Приложение___1_к_извещению.pdf

    Приложение___2_к_извещению.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Контактный телефон

    +7 495 926-26-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maksim.pishcherov@agk-1.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищеров Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105215Подведение итогов не позднее Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГК-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39.000

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД»."

    Кол-во: 1

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