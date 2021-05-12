Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105215 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД». Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговое исследование (АГК-1) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1

Все закупки и тендеры АГК-1 Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Контактный телефон +7 495 926-26-50 Факс {} Адрес электронной почты maksim.pishcherov@agk-1.com Ф.И.О. контактного лица Пищеров Максим Владимирович Место рассмотрения предложений Красногорский район Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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