www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование (АГК-1)
Дата публикации
05.05.2021 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Контактный телефон
+7 495 926-26-50
Факс
{}
Адрес электронной почты
maksim.pishcherov@agk-1.com
Ф.И.О. контактного лица
Пищеров Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по замене имеющейся системы контроля и управления доступом на базе оборудования «Эра новых технологий» и её управляющего ПО на оборудование и ПО компании «БОЛИД».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
33.20.39.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.