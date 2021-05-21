Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений. Запасные части к тепловозам

    Запрос предложений. Запасные части к тепловозам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105225Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к тепловозамБелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105225

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Запасные части к тепловозам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_запчасти.docx

    Договор_поставки_ТМЦ.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений__запасные_части.doc

    Новая_спецификация__на_отсрочку.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68734

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ashishkin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Алексей Не

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к тепловозам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:30 GMT +321.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105225Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к тепловозамБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2021 15:3014.06.2021 15:3014.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105225Подведение итогов не позднее Запасные части к тепловозамБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 15:3014.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105225Подведение итогов не позднее Запасные части к тепловозамБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к тепловозам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка цилиндра 6Д49.36спч-01.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Форсунка дизеля 3А6Д49(Д49.85 спч-01)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 3"

    "Крышка цилиндра 5Д49.78 спч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Распылитель форсунки Д49.85.1.спч"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Кольцо газового стыка 3А6Д49"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Кольцо поршневое М 110 ПК35.04.004-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кольцо поршневое М 190 ПК 35.03.004-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кольцо поршневое У 110 ПК35.04.003-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Кольцо поршневое У 190 ПК 35.03.003-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Элемент охлаждающий (пучек) 6.10.92.020сб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Крышка буксовая смотровая 100.10.003-0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Датчик реле температуры Т-35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Фильтрующий элемент 'Нарва-6-4-04'"

    Кол-во: 34

    "Позиция 14"

    "Фильтрующий элемент 2ТФ4 тонкой очистки"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Кольцо газового стыка 6ЧН 21/21"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Генератор КГ 12,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Манжета поршня 45.128"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Рукав тормозной Р 36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Кран концевой №4304"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Часть воздухораспределителя №270-1000 главная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Часть воздухораспределителя №270 магистральная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Балочка центрирующая 106.00.011-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Распылитель форсунки для дизеля. 6 ЧН21/21"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Болт маятниковый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Кольцо поршневое компрессионное 0210.12.003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Кольцо маслосъемное 0210.12.004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Комплект РТИ дизеля 6ЧН 21/21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Упругое зубчатое колесо дизеля 3А6Д49.128"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Вал карданный 6.60.23.070."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шестерня УГП 1200/202М, 55-305-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Компенсатор дизеля ЗА6Д49. 189.3 спч."

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014437
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    594590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014425
    Инструмент (круги шлифовальные)
    Инструмент (круги шлифовальные)
    594564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП237438
    Поставка кабельного барабана, подвесной корзины, стойки для заглушек и приставок.
    Поставка кабельного барабана, подвесной корзины, стойки для заглушек и приставок.
    594504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП237416
    Поставка cборок в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией
    Поставка cборок в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией
    594387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Маркетинговое исследование (Аэрофлот) № ГП237414
    Поставка расходных материалов для работ по ремонту интерьера ВС
    Поставка расходных материалов для работ по ремонту интерьера ВС
    594415
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237337
    Подвески
    Подвески
    594203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП121560
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    533502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП136230
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    572651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить