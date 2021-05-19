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Наименование процедуры
Продажа коммерческого участка земли 3,5 га.Свердловская область ,посёлок Новоуткинский (30 км от г.Первоуральск)
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселок Новоуткинский
Номер извещения
ГП105214
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АРМИС
Предмет договора
Продажа Земли
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-05-2021 13:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Участок 3,5 га.категория :Земли населенных пунктов,Назначение: под базу отдыха.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АРМИС
Юридический адрес
620060, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОЕЗД ГОРНИСТОВ, СТРОЕНИЕ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 2
Контактный телефон
+7 909 004-38-48
Адрес электронной почты
Muzaferova2021@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Музаферова Регина Робертовна
Место рассмотрения предложений
Первоуральск
Контактное лицо продавца/инициатора
Музаферова Регина Робертовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ptk.armis@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 909 004-38-48
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620060, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОЕЗД ГОРНИСТОВ, СТРОЕНИЕ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется согласно самой высокой цены. Начально минимальная цена 4 500 000
Требования, предъявляемые к Участнику
не принимаются предложения от участников у которых счет в аресте и находится в каких либо ограничениях. Предложения по цене указывать на фирменном бланке организации, обязательно печать и подпись директора.Данная процедура не является публичной офертой и может быть отменена по желанию продавца.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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