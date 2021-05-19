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    Главная / Торги / Продажа коммерческого участка земли 3,5 га.Свердловская область ,посёлок Новоуткинский (30 км от г.Первоуральск)

    Продажа коммерческого участка земли 3,5 га.Свердловская область ,посёлок Новоуткинский (30 км от г.Первоуральск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105214Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ЗемлиПервоуральскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа коммерческого участка земли 3,5 га.Свердловская область ,посёлок Новоуткинский (30 км от г.Первоуральск)

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселок Новоуткинский

    Номер извещения

    ГП105214

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АРМИС

    Предмет договора

    Продажа Земли

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-05-2021 13:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    PHOTO_2020_12_04_14_55_50.jpg

    PHOTO_2020_12_04_14_56_01.jpg

    PHOTO_2020_12_04_14_56_10.jpg

    Документы_земля.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Участок 3,5 га.категория :Земли населенных пунктов,Назначение: под базу отдыха.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АРМИС

    Юридический адрес

    620060, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОЕЗД ГОРНИСТОВ, СТРОЕНИЕ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 2

    Контактный телефон

    +7 909 004-38-48

    Адрес электронной почты

    Muzaferova2021@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Музаферова Регина Робертовна

    Место рассмотрения предложений

    Первоуральск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Музаферова Регина Робертовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ptk.armis@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 909 004-38-48

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620060, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОЕЗД ГОРНИСТОВ, СТРОЕНИЕ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется согласно самой высокой цены. Начально минимальная цена 4 500 000

    Требования, предъявляемые к Участнику

    не принимаются предложения от участников у которых счет в аресте и находится в каких либо ограничениях. Предложения по цене указывать на фирменном бланке организации, обязательно печать и подпись директора.Данная процедура не является публичной офертой и может быть отменена по желанию продавца.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок до:
    24.12.2020 10:00(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    24.12.2020 г., 00:00
    Дата аукциона:
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