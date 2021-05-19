Продажа коммерческого участка земли 3,5 га.Свердловская область ,посёлок Новоуткинский (30 км от г.Первоуральск)

Требования, предъявляемые к Участнику

не принимаются предложения от участников у которых счет в аресте и находится в каких либо ограничениях. Предложения по цене указывать на фирменном бланке организации, обязательно печать и подпись директора.Данная процедура не является публичной офертой и может быть отменена по желанию продавца.