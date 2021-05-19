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Номер извещения
ГП105212
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продукция 3М и СИЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09
Факс
Адрес электронной почты
Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романовская Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция 3М и СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105212Дата и время окончания срока приема заявок Продукция 3М и СИЗКолпино
Подведение итогов не позднее
28.06.2021 10:3028.06.2021 10:3028.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105212Подведение итогов не позднее Продукция 3М и СИЗКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция 3М и СИЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
14.12
Документация лота
Кол-во: 800
Кол-во: 400
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 480
Кол-во: 1000
Кол-во: 144
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 24
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