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    Главная / Торги / Продукция 3М и СИЗ

    Продукция 3М и СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105212Дата и время окончания срока приема заявок Продукция 3М и СИЗКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105212

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    565

    Наименование закупки

    Продукция 3М и СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__565_3м__СИЗ.doc

    ГП105212_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романовская Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция 3М и СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105212Дата и время окончания срока приема заявок Продукция 3М и СИЗКолпино

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2021 10:3028.06.2021 10:3028.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105212Подведение итогов не позднее Продукция 3М и СИЗКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.202128.06.2021 10:3028.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105212Подведение итогов не позднее Продукция 3М и СИЗКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция 3М и СИЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/982258/name/60ed8349f22725.06549959

    13.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респиратор серии 9322 мод.FFPI ГОСТ Р 12.4.191-99 (д/ заточников)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Лепесток клапана вдоха 3М 6893"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Очки закрытые 3М 2890А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Предфильтр 3М «SPEEDGLAS»9000 для Адфло арт. 83 60 10"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Внутренняя защитная пластина к маске «SPEEDGLAS» 9000 с блоком Адфло арт. 42 70 71"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Наружная пластина к маске ««SPEEDGLAS» 9000» с блоком Адфло арт. 42 80 00"

    Кол-во: 480

    "Позиция 7"

    "Перчатки Азри РМС К50Щ50 C х/б размеры 1,2,3"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Фильтр 3М «SPEEDGLAS» 9000 для Адфло арт. 83 70 10"

    Кол-во: 144

    "Позиция 9"

    "Аккумуляторная батарея для блока Адфло арт. 837631"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Огнестойкий чехол для соединительного шланга арт. 83 40 18 Уплотнение лицевое 43 40 01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Оголовье с крепежными деталями к «SPEEDGLAS» 9000 арт.16 50 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Подшлемник( защита головы и шеи) из огнестойкой ткани арт.16 91 00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Светофильтр автоматический «SPEEDGLAS» 9002 с увелич. обзором, затемнения 9-13 DIN арт. 40 00 70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Батарейка для светофильтра Li 3V арт. 42 20 00"

    Кол-во: 24

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