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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 12:3013.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105213Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 13:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ВАЖНО___.docx

    1._ТЗ_Газопровод_и_метанолопровот_от_куста_210.pdf

    3._ТЗ_Площадка_куста_407.pdf

    4._ТЗ_Площадка_куста_413.pdf

    7._ТЗ_Общежитие.PDF

    5._ТЗ_Газопровод_и_метанолопровод_от_куста_401.pdf

    6._ТЗ_Столовая.PDF

    8._ТЗ_ДКС_СЭБ.pdf

    14._ТЗ_ГВТ.PDF

    15._ТЗ_Лупинги_УДХ.pdf

    16._ТЗ__Газопровод_УКПГ__точка_врезки..pdf

    9._ТЗ_Операторная.pdf

    10._ТЗ_УПМ_12.5.pdf

    11._ТЗ_УПМ_40.pdf

    12._ТЗ_Пождепо.PDF

    13._ТЗ_Ремонтно_эксплуатационный_блок.PDF

    17._ТЗ_УПМ__40_000_тонн.PDF

    19._ТЗ_на_проектирование_ВОЗДУШНЫЙ_ПЕРЕХОД__536030887_v2_.DOCX

    18._ТЗ_ИОПУ__12_500_тонн.pdf

    Важная_информация.docx

    ЗАДАНИЕ_на_ЭПБ.docx

    Заявка_на_участие.docx

    Форма_расчета_КП.xls

    2._ТЗ_Площадка_куста_406.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-65

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Danchishina.Ekaterin@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данчишина Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 12:30 GMT +313.05.2021 12:3013.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105213Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 12:3013.05.2021 12:3013.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105213Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 14:0031.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105213Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105213Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заключения ЭПБ 15 шт. (с уведомлениями о внесении в реестр ЭПБ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975282/name/60e435af041d94.67000492

    06.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации"

    Кол-во:

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