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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.05.2021 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-65
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Danchishina.Ekaterin@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данчишина Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 12:30 GMT +313.05.2021 12:3013.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105213Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 12:3013.05.2021 12:3013.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105213Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 14:0031.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105213Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документацииНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заключения ЭПБ 15 шт. (с уведомлениями о внесении в реестр ЭПБ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
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